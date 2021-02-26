Temelini Başkan Erdoğan atmıştı... AKM inşaatında sona doğru

AA 26 Şubat 2021 Cuma 11:05 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 11:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin yapımı devam ediyor.

Yıkılan AKM'nin mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan yeni merkezin inşaatındaki çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.

Taksim Meydanı'ndan gözüken fin cephe yapımının yüzde 70'i tamamlanan AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları devam ediyor.

Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı da hatırasını korumak adına aslına uygun şekilde yapılan merkezde, yine eski binanın opera fuayesindeki döner merdiven de aslına uygun inşa ediliyor.

Merkezdeki ses emici özelliği bulunan opera fuaye akustik asma tavanın yapımının da yüzde 70'i tamamlandı.

Bina dışı ve çatı işleri tamamlanan AKM'nin yüzde 86'sı bitti. Hareketli sahne ve opera salonunun yapımında da sona yaklaşılan merkezin ahşap kaplama çalışmaları ile sahne sisteminde kullanılacak motorların montajı ise sürüyor.

- 2 bin 40 kişilik opera salonu

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.

Ayrıca AKM projenin içerisinde yer alan Kültür Sokağı'nda sanat galerisi, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müze, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunacak.

Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedeflenirken, çevreci bir anlayışla tasarlanan yeşil çatı sistemi, en son teknoloji kullanılarak hazırlanan sahne mekaniği sistemleri, dünyaca ünlü akustik tasarımcıların katkılarıyla şekillenen salonlar ve prova odaları projenin önemli özellikleri arasında yer alıyor.

AKM inşaatının haziran ayında tamamlanması planlanıyor.