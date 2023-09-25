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Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! TOKİ konutlarının örnek dairesi tamamlandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Elazığ'da temeli atılan TOKİ konutlarının örnek dairesi tamamlandı.

IHA25 Eylül 2023 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! TOKİ konutlarının örnek dairesi tamamlandı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da 7 bin 556 konut yapılması için çalışma başlatılırken, ilk konutların temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde TOKİ tarafından yapımı devam eden konutlarda çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı TOKİ konutlarının örnek dairesi de tamamlandı.

Depremzede vatandaşlara evlerini bir an önce teslim etmek istediklerini belirten inşaat mühendisi Ceyda Sucu, depremzede vatandaşlar bir kışı daha farklı yerlerde geçirmesinler diye çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlettiklerini söyledi. Örnek dairenin olduğu dairenin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığının altını çizen Sucu, 'Burada bulunan dairelerimizin hepsi 3+1 85 metrekaredir. Yapımı tamamlanan bu dairede ufak eksikliklerimiz kaldı. Aynı şekilde diğer bloklarımızın dairelerinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız, kış mevsimine kadar buraları tamamlayarak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek. Çünkü bir soğuk kış mevsimi geçirmelerini istemiyoruz. TOKİ'nin en büyük ayrıcalığı tünel kalıp olduğu için hızlı bir şekilde çalışmalarımız ve ince işlerimiz de çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İlk örnek dairemiz tamamlandı amacımız bütün blokların hızlı bir şekilde devam etmesidir. Bir an önce konutlarımızı yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz' dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • TOKİ
  • konut

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