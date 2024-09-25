Aydın'ın yaz kış en fazla turist ağırlayan ilçesi olan Didim, şehre yeni seçilen kadın belediye başkanı Hatice Gençay'ın göreve başlaması ile güzellikleri ile değil toplanmayan çöplerden kaynaklı kötü kokusu ve sinekleri ile gündeme gelmeye başladı.

Çevre temizlik vergilerini ödemelerine rağmen Nisan ayından itibaren çevre temizliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten ilçede yaşayan vatandaşlar, "Didim'e kadın belediye başkanı seçilince ilçeye kadın eli değer ve her taraf pırıl pırıl olur diye düşünmüştük. Ancak toplanmayan çöpler ve kötü koku nedeniyle ciddi sıkıntı yaşamaya başladık. Temizliğin önemini en çok kadınlar bilir. Bizim Belediye Başkanımız da kadın. Ancak Hatice Gençay, Belediye Başkanı seçildikten sonra en büyük sorunlarımızdan biri şehrin temizlenmemesi oldu" diyerek Belediye başkanının Balıkçılar Çarşısı ve çevresine acilen el atmasını istediler.

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