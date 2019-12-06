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Temizlik Benim İşim 6 Aralık birincisi kim? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 6 Aralık birincisi kim? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm Temizlik Benim İşim takipçileri tarafından merak ediliyor. Fox Tv'nin sevilen yarışma programı Temizlik Benim İşim'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Pazartesi günü başlayan maratonda birbirinden iddialı 5 yarışmacı ter döktü. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli olacak. Temizlik Benim İşim haftanın finali ve kazananına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Temizlik Benim İşim 6 Aralık birincisi kim? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm Temizlik Benim İşim izleyicileri tarafından merak ediliyor. Fox Tv'nin sevilen yarışma programı Temizlik Benim İşim'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Pazartesi günü başlayan maratonda birbirinden iddialı 5 yarışmacı ter döktü. Temizlik Benim İşim haftanın finali ve kazananına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 
TEMİZLİK BENİM İŞİM 6 ARALIK BİRİNCİSİ KİM? 
Temizlik Benim İşim haftanın birincisi henüz belli olmadı. Temizlik Benim İşim 6 Aralık birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

 
TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİMDİR?
Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.
 
Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.  
 
Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.

Caminin kapısını açıp arkadaşlarını böyle kurtardı

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