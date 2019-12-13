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Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim? Temizlik Benim İşim 13 Aralık kim birinci oldu?

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim? Temizlik Benim İşim 13 Aralık kim birinci oldu? gibi soruların yanıtları tüm Temizlik Benim İşim takipçileri tarafından merak ediliyor. Fox Tv'nin sevilen yarışma programı Temizlik Benim İşim'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Pazartesi günü başlayan maratonda birbirinden iddialı 5 yarışmacı ter döktü. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli olacak. Temizlik Benim İşim haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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Bugün Temizlik Benim İşim'de haftanın final heyecanı yaşanıyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim? Temizlik Benim İşim 13 Aralık kim birinci oldu? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Pazartesi günü başlayan maratonda birbirinden iddialı 5 yarışmacı ter döktü. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli olacak. Fox Tv'nin sevilen yarışma programı Temizlik Benim İşim'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Temizlik Benim İşim haftanın finaline dair tüm detaylar haberimizde.. 
 
TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? 
Temizlik Benim İşim haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

 
TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİMDİR?
Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.
 
Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.  
 
Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.

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