Temizlik Benim İşim'de bugün heyecanlı bir final günü yaşandı. Temizlik Benim İşim, temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacı ile bu hafta da ekranlara geldi. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli oldu. Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? Temizlik Benim İşim 8 Kasım haftanın birincisi kim? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte 8 Kasım haftanın birincisi sizlerle..

TEMİZLİK BENİM İŞİM KİM BİRİNCİ OLDU?

Temizlik Benim İşim 8 Kasım haftanın birincisi verilen puanlamalar sonrasında Hülya Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM PUAN DURUMU NASIL?

Haftanın sonuncusu 14 puanla Saadet Hanım ve Hicran Hanım oldu.

Haftanın üçüncüsü 17 puanla Alev Hanım

Haftanın birincisi Hülya Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİM?

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.