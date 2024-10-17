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Temizlik görevlisini canından eden iş! Cam silerken 7'inci kattan aşağı düştü

Kağıthane'de bir iş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan 65 yaşındaki Ali Rıza Susam, camları silmek için çıktığı 7. katta dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Susam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA17 Ekim 2024 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Temizlik görevlisini canından eden iş! Cam silerken 7'inci kattan aşağı düştü
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Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Kasım Caddesi'ndeki 7 katlı iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Rıza Susam (65) camları silmek istediği sırada dengesini kaybederek 7. kattan havalandırma boşluğuna düştü.Susam'ın düştüğünü fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Susam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

'MAHALLEMİZİN İNSANI'

Susam'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarından biri "Cam silerken aşağı düşüyor. Savcı bekleniyor." dedi. Görgü tanığı Hamdi Taşbaş ise, "Mahallemizin insanı, cam temizleme işleri falan yapıyor kendisi, yukarıda en üst katta çatı arasında bir boşluk var, anahtar da kendisinde varmış. Yukarıda ne iş yaptığını bilmiyoruz ama binanın havalandırmasından yedi, sekiz katlık bir boşluk var oraya düşmüş. Biz de duyduk olay bu." şeklinde konuştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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