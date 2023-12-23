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Temizlik işçisi fark etti! İstanbul'da bomba paniği

İstanbul'da temizlik işçisinin fark ettiği bomba etkisiz hale getirildi.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 17:04 - Güncelleme:
Temizlik işçisi fark etti! İstanbul'da bomba paniği
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Büyükçekmece'de temizlik işçisinin sokakta fark ettiği el bombası polis ekiplerince etkisiz hale getirildikten sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Pınartepe Mahallesi Uzay 1 Sokak'ta belediyenin temizlik işçisi yol kenarında patlamamış el bombasını fark etti.

İşçinin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıdaki polis ekibi çevrede aldığı güvenlik önleminin ardından bombayı inceledi.

Çalışmaların ardından etkisiz hale getirilen bomba incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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