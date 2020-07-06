İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Temmuz 2020 Pazartesi / 15 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8629
  • EURO
    7,7841
  • ALTIN
    394.103
  • BIST100
    118108
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Temizlik ürünleri yüklü minibüste yapılan aramada 375 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Güncel

Temizlik ürünleri yüklü minibüste yapılan aramada 375 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan temizlik ürünleri yüklü minibüste 375 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.

AA06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:28 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:28
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent üzerinden uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, temizlik ürünleri yüklü minibüsü Anadolu Otoyolu'nda durdurdu.

Araçta dedektör köpek "Alfa"nın da katılımıyla yapılan aramada, aracın tavan kısmına gizlenmiş vaziyette 718 paket içinde 375 kilogram eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.