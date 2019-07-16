‘Temmuz 2019 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Temmuz 2019 kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır? Kiraya en fazla ne kadar zam yapılabilir? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Bu ay kiracılara yüzde kaç oranında zam yapılabilecek?’ sorularına kiracı vatandaşlarımız tarafından yanıt aranıyor. 2019 Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından binlerce kiracı, bu ay kiracılara yüzde kaç zam yapılacağını ve TEFE TÜFE Temmuz 2019 kira artış oranlarını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı yüzde 19,88 oldu. Kiracılara bu ay yüzde 19,88 oranında zam yapılabilecek. Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. İşte haberimizin detayları…

2019 TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı yüzde 19,88 oldu. Kiracılara bu ay yüzde 19,88 oranında zam yapılabilecek.

TEFE TÜFE 2019 TEMMUZ KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,88

Zam bedeli: 198,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.198,8 lira

2019 TEMMUZ AYINDA KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

HAZİRAN 2019'DA KİRACILARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

2019 Haziran ayında kiracıların yeni dönem kira bedelleri yüzde 19.91 oranında artış yapıldı.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.