TEMSAN ''Tasarım Merkezi'' unvanı alan ilk kamu kurumu oldu

AA 30 Ocak 2022 Pazar 11:45 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 11:46

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ilgili kuruluşu olan TEMSAN'ın yaptığı başvuruyu değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEMSAN Ar-Ge Birimi'nin "Tasarım Merkezi" belgesi almasına onay verdi.

Enerji üretim, iletim, dağıtım ve depolama alanlarında Ar-Ge çalışmaları bulunan TEMSAN, kritik enerji teknolojilerine odaklanarak yerli ve milli yolculuğuna devam ediyor. TEMSAN Ar-Ge birimi, özellikle hidroelektrik santral türbin tasarımı konusunda nitelikli personeliyle çalışmalar yürütüyor.



