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TEMSAN ''Tasarım Merkezi'' unvanı alan ilk kamu kurumu oldu

Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi (TEMSAN) Ar-Ge Birimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 'Tasarım Merkezi' belgesi alan ilk kamu kurumu oldu.

AA30 Ocak 2022 Pazar 11:45 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 11:46
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ilgili kuruluşu olan TEMSAN'ın yaptığı başvuruyu değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEMSAN Ar-Ge Birimi'nin "Tasarım Merkezi" belgesi almasına onay verdi.

Enerji üretim, iletim, dağıtım ve depolama alanlarında Ar-Ge çalışmaları bulunan TEMSAN, kritik enerji teknolojilerine odaklanarak yerli ve milli yolculuğuna devam ediyor. TEMSAN Ar-Ge birimi, özellikle hidroelektrik santral türbin tasarımı konusunda nitelikli personeliyle çalışmalar yürütüyor.

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