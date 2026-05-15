  • Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Gözaltı sayısı 25'e yükseldi
Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Gözaltı sayısı 25'e yükseldi

Eskişehir merkezli operasyonda, aralarında Tepebaşı Belediyesi görevlilerinin bulunduğu gözaltına alınan şüpheli sayısı 25'e yükseldi.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 16:11
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan ihbar ve şikayetler üzerine "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tepebaşı Belediyesi görevlilerinin de olduğu şüpheli sayısı 25 oldu.

Eskişehir merkezli Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyon kapsamında 35 kişinin de emniyette ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Dün, operasyon kapsamında aralarında belediye başkan yardımcısı S.Y. ile belediye başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E'nin de olduğu 23 zanlı gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü halde bir oda tespit etmiş, odada yapılan aramada Ö.E'ye ait 9 gümrük kaçağı "coin (kripto para) madenciliği" cihazı ele geçirmişti.

