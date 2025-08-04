İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2025 Pazartesi / 10 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6788
  • EURO
    47,1739
  • ALTIN
    4414.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tepki çeken görüntü! Eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürüklediler
Güncel

Tepki çeken görüntü! Eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürüklediler

Kars'ta üzerinde yük olan eşeği arabaya bağlayıp, zorla çeke çeke götürdüler. Sosyal medyaya düşen görüntülere ceza yağdı.

IHA4 Ağustos 2025 Pazartesi 16:17 - Güncelleme:
Tepki çeken görüntü! Eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürüklediler
ABONE OL

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kişinin, eşeğin sırtına ağır yük yükleyip, hayvanı bir araca bağlayarak zorla sürüklediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yetkilileri harekete geçirdi. Eşeği arabayla çeken kişi veya kişiler Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesine istinaden hem hayvan sahibi hem de araç sahibine cezai işlem uygulandı.

Ayrıca DKMP ekipleri, eşeği korumaya alırken, konuyla ilgili olarak Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı'nca şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

  • eşek taşıma görüntüleri
  • eşek dayak cezası
  • sosyal medya tepkisi

ÖNERİLEN VİDEO

Ders gibi mücadele! Anne tavuktan kargaya geçit yok!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.