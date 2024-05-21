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Tepki çeken karar! CHP'li belediye meclisi tüm yetkiyi başkana verdi

Adana'da Çukurova Belediye Meclisi, yetkilerinin büyük bölümünü CHP'li Başkanı Emrah Kozay'a devretti. Kozay, tek başına bağış alabilecek, borçlanma ve alım-satım yapabilecek.

Sabah21 Mayıs 2024 Salı 07:39 - Güncelleme:
Tepki çeken karar! CHP'li belediye meclisi tüm yetkiyi başkana verdi
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Adana'da, 37 üyesinden 28'i CHP'li olan Çukurova İlçesi Belediye Meclisi, CHP'li Başkanı Emrah Kozay'a, yetkilerinin büyük bölümünü devretti. Belediye meclisinin mayıs ayı oturumunda 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sayı numaralı "yetki verilmesi" başlığıyla tamamı mali hizmetler müdürlüğünden gelen teklifler, CHP'li meclis üyelerinin oluru ve oyuyla kabul edildi.

Sabah'ın haberine göre, Başkan Kozay'a devredilen yetkiler arasında, şartlı bağışları kabul etme, belediye şirketlerinin yönetim kurulunu belirleme, borçlanmaya karar verme, taşınmaz mal alımına, satımına, takasına ve tahsisine karar verme, taşınmazları kiraya verme, belediyeye bağlı kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak ihalelerin üçüncü şahıslara verilmesi, iç borçlanma yetkisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayı ile yapılan işlem yetkisinin devri bulunuyor.

AK Partili Meclis üyesi Recep Özdemir ise mahkemeye başvurarak arsa satış, borçlanma ve şartlı bağış yetkilerinin devrinin iptalini istedi.

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