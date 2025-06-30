Milat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Adakoğlu, Zafer Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Şahin Filiz'in "Ezan Türkçeleştirilmelidir" yönündeki açıklamalarını haberleştirdiği gerekçesiyle 90 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adakoğlu'nun 2023 yılında yaptığı haberde, "Gökten kemik yağarsa bu dediğin olur" ifadelerine yer verilmişti.

Şahin Filiz, söz konusu haber nedeniyle hakaret gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme, Adakoğlu hakkında 90 günlük hapis cezası verdi.

"SİYASETÇİLERİN ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLSÜZ OLMASI DÜŞÜNÜDÜRÜCÜ"

Kararın ardından açıklama yapan Adakoğlu, "Toplumun elinin tersiyle ittiği bir tartışmayı yeniden gündeme taşıyan bir siyasetçiyi eleştirdiğimiz için ceza aldık. Siyasetçilerin eleştiriye tahammülsüz olması düşündürücüdür" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL BARIŞI ZEDELEYECEK BİR ÇIKIŞ"

Adakoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, "Türkçe ezan, Türkçe ibadet gibi konular Türkiye için 28 Şubat sürecinin karanlık dehlizlerinde kalmış ve toplum tarafından elinin tersiyle itilmiş tartışmalardır. Ancak söz konusu siyasi partinin temsilcisi, ülkenin dört bir tarafı ateş çemberindeyken halkın sinir uçlarıyla oynamış ve böyle bir gündemle toplumsal barışı zedeleyecek bir çıkışta bulunmuştur" diyerek, yapılan haberin kamu yararı gözetilerek hazırlandığını vurguladı.

Adakoğlu, eleştirinin cezalandırılmasını "siyasetçilerin tahammülsüzlüğü" olarak nitelendirirken, muhalif kesimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik her türlü hakareti basın özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırma çabasına da dikkat çekti.