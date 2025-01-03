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Tepki çeken skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık cezasız kalmadı

Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturup ayakları ile bastığı görüntüler sebebiyle gece saatlerinde gözaltına alınan Ferdi Tayfur hayranı genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA3 Ocak 2025 Cuma 14:45 - Güncelleme:
Tepki çeken skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık cezasız kalmadı
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Dün akşam saatlerinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından ünlü sanatçıya hayranlığı ve benzerliği ile gündeme gelen T.S.Ü. gözaltına alındı. Sosyal medya platformlarında T.S.Ü.'nün Kur'an-ı Kerim'in üzerine çıktığı ve ardından oturduğu görüntülerin yayılması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri genci gece saatlerinde ikametinde gözaltına aldı.

"Dini değerleri aşağılama" suçundan Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan T.S.Ü., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan T.S.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dini değerlere hakaret eden zanlı enselendi
  • Ferdi Tayfur hayranı
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  • Kuran-ı Kerim olayı

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