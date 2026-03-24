Adana'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart'ta Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde İbrahim T'nin gerçekleştirdiği röportaj sırasında ayağında elektronik kelepçe bulunan E.B. (17) tarafından tehdit edildiğine ilişkin haberlerin ardından araştırma başlattı.

Röportajın kurgu olduğunu belirleyen ekipler, İbrahim T. ve E.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.B, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, İbrahim T. ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe pazartesi ve cuma günleri adliye mescidini temizleme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.