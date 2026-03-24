İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3565
  • EURO
    51,4618
  • ALTIN
    6279.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Tepki çeken sokak röportajı kurgu çıktı! Mescit temizleme şartıyla salıverildi
Güncel

Tepki çeken sokak röportajı kurgu çıktı! Mescit temizleme şartıyla salıverildi

Adana'da sokak röportajında kurgu yaptığı tespit edilen kişi, mahkeme kararıyla pazartesi ve cuma günleri adliye mescidini temizleme şartıyla serbest bırakıldı.

AA24 Mart 2026 Salı 10:12
ABONE OL

Adana'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart'ta Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde İbrahim T'nin gerçekleştirdiği röportaj sırasında ayağında elektronik kelepçe bulunan E.B. (17) tarafından tehdit edildiğine ilişkin haberlerin ardından araştırma başlattı.

Röportajın kurgu olduğunu belirleyen ekipler, İbrahim T. ve E.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.B, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, İbrahim T. ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe pazartesi ve cuma günleri adliye mescidini temizleme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

  • Adana Sokak Röportajı
  • Kurgu Yapma
  • Adliye Mescidi Temizleme

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.