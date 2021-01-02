Tepki mi, takiyye mi? Akıllara Kaftancıoğlu'nun sözlerini getirdi

02 Ocak 2021 Cumartesi 08:46 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 08:46

CHP’li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar katıldığı programda “Türban irticai faaliyetlerin şeriat isteyenlerin üniformasıdır, başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu’da bir geleneksel giysidir arada fark var. Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var” demiş ve tepki toplamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul’da katıldığı açılışlar sonrasında, Sağlar’ın açıklamalarına tepki göstererek, “Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyor ve doğru bulmuyorum. Çağın neresindeyiz biz? Kişi başörtüsü takar takmaz. Bu onun tercihidir” dedi.

‘TAKİYYE’ DEMİŞTİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, yanında bulunan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 2019 yerel seçimleri öncesi yaptığı bir açıklamanın gölgesinde kaldı; sosyal medya kullanıcıları, bu tepkinin ‘takiyye’ olup olmadığını sorgulayarak, Kaftancıoğlu’nun videosunu paylaştılar. Kaftancıoğlu yayında, partisinin ‘sağdan oy almak için takiyye yaptığını’ belirterek, şöyle konuşmuştu: “Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP’ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır.”

"FAŞİST ZİHNİYET HALA YAŞIYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı. Erdoğan, Fikri Sağlar’ın başörtüsüyle ilgili tepki çeken sözleri hakkında değerlendirmelerde bulundu:

“Bu zat, artık bu çağda yaşamıyor. Bu ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hâlâ yaşamını sürdürüyor. Eğer tarlada çiftçi olursan başörtüsü meşrudur. Ama üniversitede olursan başörtüsü yasaktır. Böyle bir mantık vardı. Bırakın artık bu işleri. 40’lı yıllardaki CHP’nin yaşam tarzı müdahalesini görmek istemiyoruz. Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp, milleti aldatmayı bir kenara bıraksın. İki tane değil 20 tane başörtülü koysan senin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar.”

BUNLAR GÖRECEKLER

“Devletin hangi kurumuna hangi şartlarda girilir bunlar bellidir. Daha bunlar çok şeyler görecekler. Bugün parlamentoda başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görüyor musun bunları? Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor.”