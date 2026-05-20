Güncel

Tepki toplayan ifadeleri cezasız kalmadı! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 300 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında mahkeme, 300 bin TL tazminata hükmetti

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2026 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 300 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Temmuz 2025'te CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada mahkeme, 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir." ifadelerini kullandı.

