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Tepki yağıyor... DEM Partili belediye başkanından skandal sözler: Dersim Kürdistan'dır

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'den Tunceli Belediye Başkanı seçilen Cevdet Konak skandal açıklamalarda bulundu. DEM Partili Konak'ın bir konuşmasında, 'Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir' dediği görüldü. Konak'ın bu skandal açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı.

2 Nisan 2024 Salı 12:58 - Güncelleme:
Tepki yağıyor... DEM Partili belediye başkanından skandal sözler: Dersim Kürdistan'dır
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14-28 Mayıs seçimlerinde gizli ittifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yerel seçimlerde "Kent uzlaşısı" adı altında destek veren DEM Parti, Tunceli'de seçimleri kazandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin adayı Cevdet Konak, yüzde 40.22 oy olarak CHP'li Ali Mustafa Çelik'i geride bıraktı.

"DERSİM KÜRDİSTAN'DIR"

Seçimlerin ardından Cevdet Konak'ın sosyal medyada yer alan bir videosu ise büyük tepki çekti. Söz konusu görüntülerde Konak'ın "Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" dediği görülüyor.

"KAYYUM BU YÜZDEN DOĞRUDUR"

Sosyal medya kullanıcıları, skandal bir şekilde "Kürdistan" ifadelerini kullanan DEM Partili Cevdet Konak'a deyim yerinde ise ateş püskürdü. Bazı vatandaşlar "Kayyum bu yüzden doğrudur", "Adalet karşısında hesap vermeli" yorumunu yaptı.

  • Tunceli Belediye Başkanı
  • DEM Parti
  • Cevdet Konak
  • Kürdistan
  • Dersim

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