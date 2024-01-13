Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman asker şehit oldu, 4 kahraman asker yaralandı. Tüm Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.

İmam Hatiplilere yönelik sözleri tepki çeken Erdal Beşikçioğlu, dün Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul zurna ile karşılandı. Beşikçioğlu, davul zurnalı karşılama videosunu ise bugün sosyal medya hesabından paylaştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

CHP'nin Etimesgut Adayı Erdal Beşikçioğlu'nun söz konusu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Beşikçioğlu'nun bu tavrı, CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Beşikçioğlu'na tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

"9 şehidimiz var sen davul zurna çal", "Mahalle yanarken saçını tarayanlardan", "CHP'liler bir daha çıkar da şehitler üzerinden algı operasyonu yapmaya kalkarsa onlara gerçek yüzlerini gösteren bu videoları gösterin", "Cenaze evinde davul çalınmaz Behzat", "İşte siz bu kadar samimiyetsizsiniz..."