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Tepkilere rağmen tekrar Bodrum'a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden döndü

İstanbul selle boğuşurken tatilde olan İmamoğlu’na tepki yağmış ve bir gün sonra gittiği Eminönü’nde esnaf sitem etmişti. İmamoğlu'nun bütün tepkilere rağmen inceleme sonrası yeniden Bodrum’a döndüğü ortaya çıkmıştı. Seçim sonrası iki kez izne ayrılan ve tepki çeken İmamoğlu, bugün Bodrum'dan döndü.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İstanbul’u vuran sel sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinden bu yana ikinci kez izne çıkmış olduğu ortaya çıkmış; akşam saatlerine kadar açıklama yapmamıştı. Büyük tepki çeken durumun ardından İmamoğlu bir gün sonra Eminönü’nü ziyaret etmiş, esnaf ise sitemde bulunmuştu.
 
İNCELEME SONRASI YİNE BODRUM’A GİTTİ
 
Eminönü esnafı çözüm beklerken İmamoğlu’nun önceki günkü ziyaretin ardından tatilini tamamlamak için yeniden Bodrum’a döndüğü ortaya çıktı. İmamoğlu’nun sosyal medyada Bodrum’da tatiline devam ederken çekilmiş fotoğraflarını görenler tepki gösterdi.
 
 
SOSYAL MEDYADA MESAJ YAĞDI
 
Sosyal medyada mesaj yağarken İmamoğlu bugün tatilini tamamlayarak İstanbul’a geri döndü. İmamoğlu saat 13.45'te sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. İmamoğlu, saat 14.10 sıralarında da VIP salonundan çıktı. İmamoğlu, tatile gitmesine yönelik eleştiriler sonrası “Çocuklarımı aldım geldim. Şimdi de işimiz devam ediyor.” dedi.
 
KOMŞUSU FOTOĞAF PAYLAŞMIŞTI
 
Bodrum’a geri dönen Ekrem İmamoğlu’nun Gündoğan’da bulunan Olabella Piu adlı ultra lüks rezidansta kaldığı komşularının fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. İmamoğlu’nun kaldığı rezidansta daire fiyatları ortalama 13 milyon TL.

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