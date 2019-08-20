Tepkilere rağmen tekrar Bodrum'a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden döndü İstanbul selle boğuşurken tatilde olan İmamoğlu’na tepki yağmış ve bir gün sonra gittiği Eminönü’nde esnaf sitem etmişti. İmamoğlu'nun bütün tepkilere rağmen inceleme sonrası yeniden Bodrum’a döndüğü ortaya çıkmıştı. Seçim sonrası iki kez izne ayrılan ve tepki çeken İmamoğlu, bugün Bodrum'dan döndü.