1 Mart 2026 Pazar
Güncel

Teravih namazı dönüşü sokak köpeği dehşeti

Samsun'da 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Melahat Ç., camide kıldığı teravih namazının ardından evine gitmek üzere yürüdüğü yolda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

1 Mart 2026 Pazar 13:42
Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Olgun Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Melahat Ç., camide kıldığı teravih namazının ardından evine gitmek üzere yürüdüğü sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panik içinde kaçmaya çalışan yaşlı kadın, dengesini kaybederek yere düştü. Dizlerinden yaralanan Melahat Ç. canını zor kurtardı.

Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sokak köpeklerinin yaşlı kadının etrafını sardığı ve kadının kaçmaya çalışırken yere düştüğü anlar yer aldı.

Mahalle sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin sayısının arttığını ve özellikle gece saatlerinde vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

