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Tereyağının içine esrar gizlemişler

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde Yol Kontrol ve Arama Noktasında yapılan aramada uyuşturucu tacirlerinin pes dedirten bir yöntemi ortaya çıkarıldı.

  • Şeyhmus Çakan/24 TV
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Jandarma ekiplerinin yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında; bir yolcu minibüsü içerisinde şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üstünde ve eşyasında arama yapıldı.
 
Yapılan aramada; minibüsün bagajında şahsa ait donmuş tereyağı kovası içerisine gizlenmiş, (2) ayrı paket halinde ve satışa hazır toplam 1 kilo 205 kg esrar maddesi ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor.

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