Tereyağının içine esrar gizlemişler Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde Yol Kontrol ve Arama Noktasında yapılan aramada uyuşturucu tacirlerinin pes dedirten bir yöntemi ortaya çıkarıldı.