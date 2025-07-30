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Terliğini almak için girdiği gölden cesedi çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen terliğini almak için girdiği baraj gölünde kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 17:37 - Güncelleme:
Terliğini almak için girdiği gölden cesedi çıktı
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Yaz tatili için Van'dan Manavgat'ta imamlık yapan eniştesinin yanına gelen Özgür Güner, arkadaşlarıyla Oymapınar Mahallesi'ndeki baraj gölü çevresinde gezintiye çıktı.

Kıyıda yürüdüğü sırada düşen terliğini almak için göle giren genç, bir müddet sonra yaklaşık 5 metre derinliğindeki suda kayboldu.

Güner'in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Botlarla ve dalgıçlarla yapılan arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedeni bulundu.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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