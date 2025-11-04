İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0921
  • EURO
    48,5549
  • ALTIN
    5406.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terlik Devi MUYA'ya soruşturma! İddialar Rekabet Kurulu'nu harekete geçirdi
Güncel

Terlik Devi MUYA'ya soruşturma! İddialar Rekabet Kurulu'nu harekete geçirdi

Rekabet Kurulu, terlik ve ayakkabı üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren Muya Poliüretan Kauçuk Sanayi ve Ticaret AŞ (MUYA) hakkında fiyat belirlemede yaptığı manipülasyon ile bayi satışlarını engellediği iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

AA4 Kasım 2025 Salı 10:19 - Güncelleme:
Terlik Devi MUYA'ya soruşturma! İddialar Rekabet Kurulu'nu harekete geçirdi
ABONE OL

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'deki yetkili satıcılarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yürüttüğü iddiası nedeniyle, kadın, erkek, çocuk ile medikal kategorilerinde terlik ve ayakkabı üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren MUYA hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Firmanın, hem fiziksel mağazalar üzerinden satış yapan perakendecilerin hem de e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren bayilerinin yeniden satış fiyatlarını belirlediği ve bayilerin pasif satışlarını engellediğinin iddia edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başka bir ifadeyle şirketin, bayilerin ve perakendecilerin ürünleri kendi belirledikleri fiyatlarda satmalarını ve bayilerin farklı bölgelerdeki müşterilerden gelen ürün taleplerini karşılamak üzere satış yapmalarını engellediği iddia edilmektedir. Bilindiği üzere internet üzerinden verilen siparişler de pasif satış kapsamında değerlendirilmektedir. Kurul tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu uygulamaların rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığı değerlendirilecek, deliller ışığında şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği tespit edilecektir."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

  • Rekabet Kurulu
  • Soruşturma açılması
  • MUYA
  • terlik
  • ayakkabı
  • mark
  • giyim

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.