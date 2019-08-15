Termal bereketi
Afyonkarahisar’daki termal otellerde bayram yoğunluğu yaşandı. Kurban Bayramı’nda deniz, kum ve güneşi tercih etmeyen tatilciler kentteki otelleri doldurdu.
Termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar’daki otellere, Kurban Bayramı dolayısıyla yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Tatilciler, kentte yüzde 100 doluluk oranına ulaşan 5 yıldızlı termal otellerde, şifalı sularda ve havuzlarda vakit geçirdi. Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, tatilde deniz, kum ve güneşi tercih etmeyen tatilcilerin adresinin Afyonkarahisar’daki termal oteller olduğunu kaydetti.
ŞİFALI SULARA İLGİ
Tatilcilerin daha çok Ankara, İstanbul ve Gaziantep gibi büyükşehirlerden geldiğini ifade eden Gümüşhan, bereketli bir bayram geçirdiklerini aktardı. Otel misafirlerinin doktor programıyla çeşitli kür programlarına katıldıklarını dile getiren Gümüşhan “Tatilcilerimiz, otellerimizde hem ruhen dinleniyor hem de şifalı sulardan faydalanıyor” şeklinde konuştu.
Pamukkale’ye 3 milyon turist
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale’yi bu yıl 3 milyona yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret edeceği öngörülüyor.
Şifalı sular bir ‘tık’ ötede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların “www.kaplica.saglik.gov.tr” internet adresinden Türkiye genelindeki tüm kaplıcalar ve buralardaki termal suların hangi rahatsızlıklara iyi geldiği konusunda bilgi sahibi olabileceğini belirtti. Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin tıbbi açıdan faydalı termal sularıyla Avrupa’da ve dünyada öne çıktığını vurguladı. “Türkiye genelinde 40 ilimizde 264 kaplıca, 3 ilimizde 8 talassoterapi (deniz suyu), 5 ilimizde ise 8 peloid (çamur) tesisi Bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor” ifadelerini kullanan Koca, bilimsel gelişmelere paralel düzenlemelerle kaplıca tesislerinin çağdaş standartları karşılamasının sağlandığına işaret etti. Bakan Koca, Türkiye’de en çok tesise sahip üç ilin sırasıyla Ankara, Bursa ve Afyon olduğunu da sözlerine ekledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.