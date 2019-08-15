Termal bereketi

Termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar’daki otellere, Kurban Bayramı dolayısıyla yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Tatilciler, kentte yüzde 100 doluluk oranına ulaşan 5 yıldızlı termal otellerde, şifalı sularda ve havuzlarda vakit geçirdi. Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, tatilde deniz, kum ve güneşi tercih etmeyen tatilcilerin adresinin Afyonkarahisar’daki termal oteller olduğunu kaydetti.

ŞİFALI SULARA İLGİ

Tatilcilerin daha çok Ankara, İstanbul ve Gaziantep gibi büyükşehirlerden geldiğini ifade eden Gümüşhan, bereketli bir bayram geçirdiklerini aktardı. Otel misafirlerinin doktor programıyla çeşitli kür programlarına katıldıklarını dile getiren Gümüşhan “Tatilcilerimiz, otellerimizde hem ruhen dinleniyor hem de şifalı sulardan faydalanıyor” şeklinde konuştu.