10 Ağustos 2025 Pazar
Güncel

Termometreler 17 kentte 40 dereceyi aştı

Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde bugün öğleye kadar termometreler 17 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

10 Ağustos 2025 Pazar 13:53
Termometreler 17 kentte 40 dereceyi aştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Günün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı 45 dereceyle Antalya'nın Kepez ilçesinde kaydedildi. Bunu Mardin'in Kızıltepe ilçesi 44,8 ve Kilis'in Elbeyli ilçesi 44,3 dereceyle takip etti.

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK
Adana, İmamoğlu42,5
Antalya, Kepez45
Aydın, Çine41,7
Batman, Kozluk40
Diyarbakır, Bismil41,5
Gaziantep, Karkamış43,4
Hatay, Yayladağı41,4
İzmir, Bayındır40,5
Kahramanmaraş il merkezi41
Kilis, Elbeyli44,3
Mardin, Kızıltepe44,8
Mersin, Mut40,7
Muğla, Milas43,4
Osmaniye Kadirli41,1
Siirt, Kurtalan41,8
Şanlıurfa, Ceylanpınar43,4
Şırnak, Silopi43,7

