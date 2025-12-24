Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren bazı il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor. Tahminlere göre sıcaklıkların 0 derece civarına kadar düşebileceği, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olaylarının görülebileceği bildirildi. Beklenen olumsuz hava şartlarının kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği tahmin edilirken, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde ise zirai don riski bulunduğu belirtildi.

AYDIN'DA DON VE BUZLANMA UYARISI

Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Valiliği, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları için uyararak açıklamasında "Yapılan son değerlendirmelere göre 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren ilimiz genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması beklenmektedir. Sıcaklıkların 0 derece civarına kadar düşebileceği, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma görülebileceği, kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde zirai don riski bulunduğu değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji'nin tahmin ve uyarılarını takip etmeleri önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.

SİNOP'TA DON VE BUZLANMA UYARISI

Sinop Valiliği, il genelinde beklenen kar ve zirai don nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışın kentin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının bölge genelinde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu süreçte özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak iç kesimlerde buzlanma ve don görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksama yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve donun zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur."