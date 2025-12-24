İSTANBUL 14°C / 10°C
Termometreler düşüyor: Valilikten don ve buzlanma uyarısı

Aydın Valiliği, hava sıcaklıklarının 26 Aralık Cuma gününden itibaren sert şekilde düşeceğini duyurarak vatandaşları don, buzlanma ve zirai don riskine karşı uyardı.

IHA24 Aralık 2025 Çarşamba 20:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Aydın genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor. Tahminlere göre sıcaklıkların 0 derece civarına kadar düşebileceği, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olaylarının görülebileceği bildirildi. Beklenen olumsuz hava şartlarının kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği tahmin edilirken, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde ise zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Valiliği, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları için uyararak açıklamasında "Yapılan son değerlendirmelere göre 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren ilimiz genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması beklenmektedir. Sıcaklıkların 0 derece civarına kadar düşebileceği, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma görülebileceği, kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde zirai don riski bulunduğu değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji'nin tahmin ve uyarılarını takip etmeleri önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.

