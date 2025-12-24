Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Aydın genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor. Tahminlere göre sıcaklıkların 0 derece civarına kadar düşebileceği, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olaylarının görülebileceği bildirildi. Beklenen olumsuz hava şartlarının kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği tahmin edilirken, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde ise zirai don riski bulunduğu belirtildi.

