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Termostan uyuşturucu çıktı

Denizli'de otomobildeki termosa gizlenen 309 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

AA27 Haziran 2022 Pazartesi 16:38 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen otomobili kent girişindeki güvenlik noktasında durdurdu.

Araçta narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada termosa saklanan 309 gram metamfetamin ile direksiyonun altındaki bölmeye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 6 mermi bulundu.

Sürücü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Çalışmaları derinleştiren polis, şüphelilerle bağlantılı 11 kişiyi daha yakaladı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda bir kilogram skunk ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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