Türkiye yarım asırlık terör belasından kurtuluyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakmaları çağrısında bulundu. Günler önce 12. kongresini düzenleyen terör örgütü PKK, kongrede alınan karar ile birlikte 12 Mayıs'ta silah bıraktıklarını ve örgütün kendini feshettiğini açıkladı. Karar toplum tarafından olumlu karşılandı, tüm kesimlerden barışa destek çağrıları geldi. Akşam Gazetesi, terör örgütü PKK'nın ilk silahlı eylemlerini gerçekleştirdiği Siirt'in Eruh İlçesi'nde şehit düşen vatandaşların yakınlarına fesih kararını sordu.

KİN TUTMAK İYİ DEĞİLDİR

PKK'nın 1984 yılında Eruh'un Tünekpınar Köyü'nde kaçırıp şehit ettiği Hurşit Atabey'in kardeşi Ömer Atabey, şunları söyledi, "Yaşanan süreci son derece olumlu değerlendiriyoruz. Kin iyi değildir. Kavga ve kan iyi değildir. Bizler yakınlarımızı ve sevdiklerimizi kaybettik. Başka insanlar da kaybetmesin. Hepimiz kardeşiz. Ağabeyim Hurşit kızını evlendirecekti. Cizre'ye çeyizi almak için gitmişlerdi. Dönüşte köyümüze yakın bir mezraya uğradı. Orada kayınvalidesi yaşıyordu. Geceyi kayınvalidesinin evinde geçirdikten sonra dönüş yaparken PKK'lılar tarafından alındı. Götürüp taramışlar. 1985 yılında Mersin'in Erdemliye Kocahasanlı Köyü'ne yerleşmek zorunda kaldık. 3 yıl önce köyüme dönme kararı aldım. Kendi imkânlarımla ata topraklarına döndüm."

ÜLKEMİZ HUZUR BULSUN

1985'te Eruh'ta Dağdöşü Çimenli Mezrası'nda anne ve babası PKK tarafından şehit edilen Yaşar Kocaoğlu ise "Aslen Karadenizliyim. Sinop Boyabatlıyım. Bizim tek amacımız ülkemizin geleceği ve huzurudur. Türkiye'nin güçlenmesidir. 40 yıl önce anne ile babamı kaybettim. İlk şehitleri bizim ailemiz verdi. Benim annem yok ama başka annelerin ağlamasını istemiyoruz. Örgüt, anne ve babamı devlet görevlisi iddiasıyla katledildi. Ülkemiz huzur bulsun. Artık Türkiye'de yaşanan bu olayları görmek istemiyoruz. Devlet büyükleriniz nasıl uygun görüyorsa arkalarındayız. Artık kan dökülmesin" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA KAN DÖKÜLMESİN

Siirt'in Eruh ilçesinde, 1994 yılı yılbaşı gecesinde Dikboğaz Köyü katliamında 7 vatandaşımız şehit edildi. Saldırıda aile yakınlarını kaybeden Ramazan Akyürek şunları söyledi, "Herkes barıştan yana. Artık daha fazla kan dökülmesini istemiyoruz. Biz şehit ailelerinin de unutulmasını istemiyoruz. 1994'te köyümüze gelen PKK'lılar baskın yaptı. Evimizi ateşe verdiler. 3 yeğenim, 2 yengem biri hamileydi, amcamın kızlarını şehit ettiler. Kürt de Türk de kardeştir. Artık başka şeyler söylemenin zamanı."

'GÜN BİRLİK GÜNÜ'

Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir, "Anneler ağlamasın, babalar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın diye biz bunu istiyoruz. Artık gün kardeşlik günü" dedi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Kararın ardından, 2017'de Diyarbakır Kayapınar'da düzenlenen bir operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir konuştu.

ŞEHİT AİLELERİ İNCİTİLMESİN

Taşdemir şunları söyledi, "Biz vatanımızın, devletimizin ve milletimizin güven ve huzur içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Ancak bunu yaparken, bu uğurda bedel ödeyen şehit ailelerini üzecek hiçbir şey yapılmamalı. Onlara çok dikkat edilmeli, hassas davranılmalı ve onlar incitilmemeli. Anneler ağlamasın, babalar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın diye biz bunu istiyoruz. Bu yüzden bahtiyarız. Bedel ödeyenleriz, her zaman da bedel ödemeye, canımızla, malımızla, evlatlarımızla hazırız. Herkesin huzur içinde yaşaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekir."

BARIŞA KARŞI DEĞİLİZ

"Artık gün kardeşlik günüdür. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, yaklaşan tehlikelere karşı kenetlenme günüdür. Biz iki yerde safları sıklaştırırız: Biri vatan uğrunda savaşırken, diğeri ise Allah'ın huzurunda namaz kılarken. O nedenle gün, safları sıklaştırma günüdür. Elbette evlatlarımızı şehit edenlere karşı devlet bir el uzattı ve şu an barış sağlandı gibi görünüyor. Biz buna karşı değiliz. Ancak evlatlarımızın kanlarını dökenler ahirette bunun hesabını mutlaka vereceklerdir."

'DEVLETİ OĞLUMDAN ÇOK SEVİYORUZ'

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, süreci desteklediği belirterek şunları söyledi, "Şahsi davamız ayağımızın altına alıp milletin devletin bekası için her şeyi göze alıyoruz. Onlar da gelirler inşallah bu devlete sığınırlar inşallah daha da güzel olur. Bizim için devletimiz önemli. Evet oğlumuzu severiz. Ama biz milletimizi ve devletimizi de oğlumuzdan daha çok seviyoruz. Bu milletin bekası için birlik ve beraberliği canımız feda olsun. Herkes bizim evladımız, yeter ki bu terör belası bitsin. Bu millet feraha kavuşsun bu millet huzura kavuşsun."

BARIŞIN KOKUSU ÇOK GÜZEL

Çocukları dağa kaçırılan ailelerle birlikte 101 haftadır DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Nazlı Sancar, silahların bırakılmasının, evlatlarına kavuşma yolunu açtığını ifade etti. Anneler olarak yıllardır verdikleri mücadelenin karşılık bulduğunu dile getiren Sancar, "Yüreği yanan annelerin duaları kabul oldu. Çok umutluyuz, çok sevinçliyiz. Silahların bırakılması, evlatlarımıza kavuşacağımız anlamına geliyor" diye konuştu. Sürecin olumlu ilerlediğini vurgulayan Sancar, "Barış sürecinin kokusu çok güzel. Hepimiz dört gözle evlatlarımızı bekliyoruz. İnşallah onları kucaklayacağız. Bizlere 'anne' diyecekler. Bu hasret ve gözyaşları sona erecek. Artık şehit haberi duymak istemiyoruz. Anneler artık ağlamasın" dedi.

'BÖLGEYE HUZUR HAKİM OLACAK'

Şırnak'ta Jirki aşireti liderlerinden Cemil Öter, PKK'nın fesih kararına ilişkin, şunları söyledi, "Barış deyince akla huzur geliyor. Kardeşlik demek birbirimizi kabul etmek demektir. Buraya huzur gelecek. Bölge halkı olarak sürecin sonuçlanması bizi çok mutlu etti. Artık buralarda huzur hakim olacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."