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''Terör bitsin hiçbir anne ağlamasın''

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin, eylemine destek vermek isteyen Trabzonlu anneler Diyarbakır’a gitti.

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık duvarının altına teröristlerce bırakılan patlayıcının, zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu 16 Ocak 2017’de şehit olan polis memuru Kadir Miraç Özcan’ın annesi Gülşen Özcan, Diyarbakır’daki annelerin mücadelesini ilk gördüğü andan itibaren onların yanına gitmek istediğini söyledi. Özcan, “Oradaki annelere bir nebze de olsa destek olmak istedik.Terör bitsin hiçbir anne ağlamasın” diye konuştu.

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