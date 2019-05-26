Terör bitti huzur geldi

PKK’lı teröristlerin hendek ve çukur olaylarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni harabeye çevirmesinin ardından evlerini kaybeden vatandaşlara devlet sahip çıktı. Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt il merkezileri ile Sur, Cizre, Nusaybin, Silvan ve Silopi gibi yıkılan yerlerdeki binaların yerine TOKİ tarafından yeni konutlar inşa edildi. Terörün açtığı izleri kapatmak için başlatılan çalışmalarda TOKİ tarafından 6 milyar 500 milyon lira civarında dev yatırım ile 35 bin civarında konut yapıldı. İnşaatı devam eden ve kirada kalan vatandaşlara da valilik tarafından kira yardımına devam ediliyor.

SUR’UN YENİDEN İNŞASI

Terörün en çok zarar verdiği yerlerin başında gelen Diyarbakır’ın Sur ilçesinde başlatılan yenileme çalışması ile ilçe hızlı bir şekilde aslına uygun olarak yenilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve kayyum atanan Sur Belediye Başkanlığının ortak yürüttüğü projelerle Sur ilçesinin kalbi olarak tanımlanan Gazi ve Melikahmet caddeleri baştan sona yenilendi. Cadde üzerinde bulunan iş yerleri de tarihi yapısına uygun bir şekilde onarılırken, tamamlanan tarihi Sur ilçesindeki caddeler ve iş yerlerinin açılışını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Tarihi ilçenin caddelerinde yapılan yenilikler ile tüm dükkanların ve iş yerlerinin vitrinleri tarihi dokuya uygun bir şekilde yapılarak sahiplerine teslim edildi.

ŞIRNAK’A 10 BİN KONUT

Teröristler tarafından evlerinden edilen vatandaşlar için de TOKİ harekete geçti. Son dönemlerde ise 50 proje daha hayata geçiren TOKİ 12 bin 425 konutun yapımına başladı.

Şırnak merkezinde, 14 Mart 2016’da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, yaşanan çatışmalar nedeniyle Dicle, Cumhuriyet, Yeşilyurt, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni, Aydınlıkevler ve Bahçelievler mahallelerinde yıkılan yapıların yerine yenileri yapıldı. TOKİ tarafından il genelinde 10 bin 731 konut inşa edildi. Yeni TOKİ’lere yerleşen vatandaşlardan Selahattin Taşar, yaklaşık 3 yıl önce Şırnak’ta yapılan TOKİ’lerin birçoğunun bitme aşamasına geldiğini söyledi. Taşa, “Çatışmalı sürecin ardından şu anda evlerimizdeyiz. Allah devletimizden razı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ NUSAYBİN TAMAMLANDI