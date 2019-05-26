Terör bitti huzur geldi
Bölücü terör örgütü PKK’nın yıktığı Güneydoğu’daki bazı bölgeler yeniden inşa edildi. 35 bin konutun yapıldığı projelerde 6 milyar 500 bin lira harcandı. TOKİ tarafından yapılan konutlar, hak sahiplerine bir bir teslim ediliyor.
PKK’lı teröristlerin hendek ve çukur olaylarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni harabeye çevirmesinin ardından evlerini kaybeden vatandaşlara devlet sahip çıktı. Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt il merkezileri ile Sur, Cizre, Nusaybin, Silvan ve Silopi gibi yıkılan yerlerdeki binaların yerine TOKİ tarafından yeni konutlar inşa edildi. Terörün açtığı izleri kapatmak için başlatılan çalışmalarda TOKİ tarafından 6 milyar 500 milyon lira civarında dev yatırım ile 35 bin civarında konut yapıldı. İnşaatı devam eden ve kirada kalan vatandaşlara da valilik tarafından kira yardımına devam ediliyor.
SUR’UN YENİDEN İNŞASI
Terörün en çok zarar verdiği yerlerin başında gelen Diyarbakır’ın Sur ilçesinde başlatılan yenileme çalışması ile ilçe hızlı bir şekilde aslına uygun olarak yenilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve kayyum atanan Sur Belediye Başkanlığının ortak yürüttüğü projelerle Sur ilçesinin kalbi olarak tanımlanan Gazi ve Melikahmet caddeleri baştan sona yenilendi. Cadde üzerinde bulunan iş yerleri de tarihi yapısına uygun bir şekilde onarılırken, tamamlanan tarihi Sur ilçesindeki caddeler ve iş yerlerinin açılışını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Tarihi ilçenin caddelerinde yapılan yenilikler ile tüm dükkanların ve iş yerlerinin vitrinleri tarihi dokuya uygun bir şekilde yapılarak sahiplerine teslim edildi.
ŞIRNAK’A 10 BİN KONUT
Teröristler tarafından evlerinden edilen vatandaşlar için de TOKİ harekete geçti. Son dönemlerde ise 50 proje daha hayata geçiren TOKİ 12 bin 425 konutun yapımına başladı.
Şırnak merkezinde, 14 Mart 2016’da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, yaşanan çatışmalar nedeniyle Dicle, Cumhuriyet, Yeşilyurt, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni, Aydınlıkevler ve Bahçelievler mahallelerinde yıkılan yapıların yerine yenileri yapıldı. TOKİ tarafından il genelinde 10 bin 731 konut inşa edildi. Yeni TOKİ’lere yerleşen vatandaşlardan Selahattin Taşar, yaklaşık 3 yıl önce Şırnak’ta yapılan TOKİ’lerin birçoğunun bitme aşamasına geldiğini söyledi. Taşa, “Çatışmalı sürecin ardından şu anda evlerimizdeyiz. Allah devletimizden razı olsun” değerlendirmesinde bulundu.
YENİ NUSAYBİN TAMAMLANDI
PKK mensuplarının en çok zarar verdiği ilçelerden olan Mardin’in Nusaybin ilçesi de TOKİ tarafından yenilendi. İlçedeki binaların neredeyse tamamı yenilenirken TOKİ terör mağdurları için de 12 etapta 5 bin 51 konut, 498 adet dükkan, 5 adet cami, 4 adet taziye evi ve 3 adet okul inşaatı projesini hayata geçirdi. Şuana kadar bin konutun kurası çekildi. TOKİ tarafından Batman ve ilçelerine de çalışmalar gerçekleştirildi. Toplan 4 bin 920 konutun yapıldığı kentte ayrıca stadyum ve kapalı yüzme havuzu, öğretim kurumları, sağlık ocakları, camiler ve ticaret merkezleri de yapıldı.
Siirt’te ise bugüne kadar 805 adet toplu konutun yapımı bitmiş olup vatandaşların kullanımına açıldı. Ayrıca 16 derslikli ilkokul, 1 cami ve ticaret merkezi yapımı tamamlanmıştır. Siirt’in Baykan ilçesi Veysel Karani Beldesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 55 adet konut, 145 adet dükkan, 2 adet müştemilat inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ise yüzde 90’lık kısmı tamamlandı. İnanç turizmi açısından önemli bir merkez olan türbenin çevre düzenlemesi, kamulaştırma ve inşaat maliyetinin yaklaşık 40 milyon lira olduğu öğrenildi.
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