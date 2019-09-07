Terör bitti tarım coştu

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürürken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de alternatif ürün ekimi ile meyve ve sebze üretimine yönelik uyguladığı projelerle yöre insanın refah seviyesinin yükseltilmesi için çaba gösteriyor. Bu kapsamda arasında Namaz ve Cudi Dağlarının da yer aldığı, bir süre öncesine kadar PKK’lı teröristlerin saldırıları dolayısıyla bir zamanlar kurşun seslerinin duyulduğu alanlar tarımsal üretime açıldı.

SEBZE-MEYVE ÜRETİMİ

Son 3 yılda kırsal kalkınmayı öngören program kapsamında hibe desteği alan köylüler, taşlarını temizledikleri 1400 dönüm arazide kurulan bahçede sebze ve meyve üretimine başladı. Namaz Dağı Bülbülderesi mevkisinde aldığı destek sayesinde temizlediği arazisini üretime açan Ömer Payan, yaptığı açıklamada, sağlanan huzur ortamında köylülerin üretime yöneldiğini söyledi. Yaşanan terör saldırıları dolayısıyla arazilerini yıllarca değerlendiremediklerini aktaran Payan “İş makinesiyle taşlarını temizlediğimiz arazide oluşturduğum bahçeye üzüm, badem ve ceviz fidanı diktik, ayrıca sebze yetiştiriyoruz. Daha önce buralara gelmeye korkarken şimdi gece bile kalabiliyoruz. Sağlanan huzurun devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

TERSİNE GÖÇ BAŞLADI

Aynı bölgede sebze ve meyve üretimine başlayan Sait Acar ise terör saldırıları dolayısıyla yıllarca önce başka şehre göç etmesi nedeniyle arazilerini işleyemediklerini söyledi. Huzur ortamında geri döndüğü köyünde, aldığı destekle arazilerde tarımsal üretime başladığını kaydeden Acar, şöyle konuştu: 3 yıldır bir huzur ortamı var. Herkes kendi arazisine dönmüş. Burada arazisini temizleyenler sebze ve meyve ekerek arazisini değerlendiriyor. Eskiden gündüz dahi gelemediğimiz şimdi gece de kalabiliyoruz.

100 BİN FİDAN DAĞITILDI

Aldığı yüzde 70 hibe ile 15 dönümlük arazisinde 300 ceviz fidanı diken Abdurrahman Acar, devletin yönlendirmesi ve desteği sayesinde tarımsal üretim çeşitliliğinin arttığını söyledi. Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Selman Demirer de kırsaldaki vatandaşlara ek gelir sağlamaları için projelerle destek sunduklarını belirterek “Son 3 yılda yüzde 70 hibeyle bin 400 dekar alanda meyve bahçesi oluşturduk. Bunun yanında tel örgü, sulama sitemi ve 100 bine yakın fidan dağıttık” ifadelerini kullandı.