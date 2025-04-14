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Terör destekçisi Ezhel'in bağışını kabul etmediler! Gazilerden anlamlı tepki

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) terör örgütüne destek açıklamaları ile gündeme gelen Ezhel mahlası ile bilinen rap sanatçısının bağışını kabul etmedi. TÜGŞAV'dan yapılan açıklamada, 'Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz' denildi.

IHA14 Nisan 2025 Pazartesi 08:26 - Güncelleme:
Terör destekçisi Ezhel'in bağışını kabul etmediler! Gazilerden anlamlı tepki
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Ezhel mahlası ile bilinen rap sanatçısı kazandığı bir tazminatı TÜGŞAV'a bağışladığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bunun üzerine TÜGŞAV, bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen kimseden bağış kabul etmeyeceklerini belirterek açıklama yaptı.

TÜGŞAV'dan yapılan açıklamada, "Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda Ezhel'in daha önce terör örgütüne yakınlığı ile gündeme gelen paylaşımlarına yer verildi.

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