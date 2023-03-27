İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2023 Pazartesi / 6 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0901
  • EURO
    20,6359
  • ALTIN
    1201.4
  • BIST100
    4997.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör destekçisi HDP üyeleri propagandaya başladı: Kılıçdaroğlu bizim sayemizde aday!
Güncel

Terör destekçisi HDP üyeleri propagandaya başladı: Kılıçdaroğlu bizim sayemizde aday!

Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Yeşil Sol Partisi saha çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil Sol adına konuşma yapan Veysel Keser, 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığını HDP sağladı' dedi.

27 Mart 2023 Pazartesi 22:23 - Güncelleme:
Terör destekçisi HDP üyeleri propagandaya başladı: Kılıçdaroğlu bizim sayemizde aday!
ABONE OL

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması, HDP cephesini son derece memnun etti.

Kılıçdaorğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından peş peşe tebrik mesajları geldi.

CHP ile HDP arasında ittifak söylemlere de yansıdı.

Kılıçdaroğlu, HDP'nin şartlarına boyun eğercesine, Kavala'nın, terörden tutuklu HDP'li Demirtaş'ın serbest bırakılacağını ve KHK'lıların görevlerine iade edileceğini açıkladı.

"KILIÇDAORĞLU'NUN ADAY OLMASINI HDP SAĞLADI"

HDP'li Mithat Sancar HDP'nin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini açıkladı.

Yeşil Sol adına mikrofonu eline alıp konuşan Veysel Keser, HDP'nin kilit parti durumunda olduğunu öne sürerek, "Herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklemeyeceğini sürekli deklare etti" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.