Terör destekçisi HDP üyeleri propagandaya başladı: Kılıçdaroğlu bizim sayemizde aday!

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması, HDP cephesini son derece memnun etti.

Kılıçdaorğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından peş peşe tebrik mesajları geldi.

CHP ile HDP arasında ittifak söylemlere de yansıdı.

Kılıçdaroğlu, HDP'nin şartlarına boyun eğercesine, Kavala'nın, terörden tutuklu HDP'li Demirtaş'ın serbest bırakılacağını ve KHK'lıların görevlerine iade edileceğini açıkladı.

"KILIÇDAORĞLU'NUN ADAY OLMASINI HDP SAĞLADI"

HDP'li Mithat Sancar HDP'nin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini açıkladı.

Yeşil Sol adına mikrofonu eline alıp konuşan Veysel Keser, HDP'nin kilit parti durumunda olduğunu öne sürerek, "Herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklemeyeceğini sürekli deklare etti" dedi.