Terör finansmanına darbe! 80,7 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren örgütlerin mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun"a muhalefet suçlarından soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

1 Ocak'tan itibaren bugüne kadar 1773 şüpheli hakkında etkin tahkikat yürütüldüğü, 1123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 584'ünün tutuklandığı bildirilen açıklamada, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 80 milyar 735 milyon 640 bin lira değerindeki mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.