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Terör ihbar ödülleri güncellendi: Kırmızı listedekiler için verilen ödül miktarı 20 milyon liraya yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ‘Terörden arananlar listesinde' yer alan zanlıların yakalanması yönelik ihbarda bulunanlar için verilen ödül tutarını artırdı. Kırmızı Listedeki her bir terörist için belirlenen ödül, 10 milyon liradan 20 milyon liraya yükseltildi.

IHA18 Ekim 2024 Cuma 17:06 - Güncelleme:
Terör ihbar ödülleri güncellendi: Kırmızı listedekiler için verilen ödül miktarı 20 milyon liraya yükseldi
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İçişleri Bakanlığı, "Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik" kapsamında verilebilecek para ödüllerinde güncellemeye gitti.

Güncelleme kapsamında ödüller arttırıldı.

Kırmızı Listede yer alan terörist için ödül 20 milyon liraya çıkarıldı.

Değişiklikler çerçevesinde; Kırmızı Listede yer alan bir teröristi ihbar etmenin ödülü 10 milyon liradan 20 milyon liraya, Turuncu Liste 1 milyon liradan 8 milyon liraya, Gri Liste 500 bin liradan 2 milyon liraya yükseltildi.

MAVİ VE YEŞİL LİSTE KALDIRILDI SARI LİSTE EKLENDİ

İçişleri Bakanlığı daha önce Terör listesinde aranan kişileri 5 renk ile kategorize etmişti. Son yapılan değişiklikle beraber Mavi ve Yeşil Liste kaldırılırken Sarı liste eklendi. Sarı Listede aranan bir terörist için ödül miktarı 4 milyon lira olarak belirlendi.

  • terör ihbarı
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