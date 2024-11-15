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Terör ininden cephanelik çıktı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA15 Kasım 2024 Cuma 14:48 - Güncelleme:
Terör ininden cephanelik çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ele geçen silah ve mühimmata ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"RPG-7 roketatar, 12 el bombası, 14 AK-47 piyade tüfeği ve 4 şarjör, ⁠2 keskin nişancı tüfeği ve 4 şarjör, M-16 piyade tüfeği, MG-3 makineli tüfek, 2 PKMS makineli tüfek ve mühimmatı, 12 havalı tüfek ve çok miktarda saçma, av tüfeği, ⁠tabanca, çok sayıda Doçka makineli tüfek mühimmatı ve 5.56 mm'lik mühimmat, 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmat şeridiyle muhtelif piyade tüfeği parçaları."

Paylaşımda, ele geçen silah ve mühimmatın görüntüsü de yer aldı.

  • terörist silahları
  • Pençe-Kilit Operasyonu
  • silah ele geçirme

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