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Terör mevzileri böyle görüntülendi

Terör örgütünün kontrolündeki Ayn el-Arab'daki tüneller, terör mevzileri ve sığınaklar görüntülendi.

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Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon sinyalinin ardından terör örgütü YPG/PKK’da ciddi bir panik havası hakim. TRT Haber, Ayn el-Arab’dan yeni görüntüleri yayınladı.
 
Drone ile çekilen görüntülerde, terör örgütünün tüneller ve hendekler kazmaya başladığı görülüyor. Teröristlerin, hendekler de etrafına yapılan beton duvarlarla güçlendirilmeye çalıştığı görüntülere yansıyor.
ABD İLE 'GÜVENLİ BÖLGE' GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI
 
Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos'ta yapılan görüşmeler tamamlandı.
Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandı.
Türk ve ABD askeri yetkililerince güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da mutabık kalındı.

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

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