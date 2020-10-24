İHA 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:57 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:30

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi;

"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Geçtiğimiz bir ay içerisinde PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; icra edilen operasyonlar neticesinde yurt içinde 53, yurt dışında 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 165 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş ayrıca 87 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır"

Hudut birliklerine yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak karşılık verildiğinin belirtildiği açıklamada," PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda; silah, mühimmat ve yasa dışı malzeme ele geçirilmiştir. Sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alınması sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından; Hudut güvenliğimizi sağlamak, Terör örgütü tarafından Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere millî güvenliğimizi tehdit eden teröristleri etkisiz hale getirmek, Güvenli bölgeyi tesis ederek bölgedeki istikrarı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı/ Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla terörden temizlenen alanlarda huzur ve istikrarın devamını sağlamak için, mayın/EYP temizliği ile hayatın normale döndürülmesine yönelik altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak devam edilmektedir. İdlib ile ilgili olarak; 5 Mart Mutabakatı ile sağlanan ateşkes sonrası bölgenin emniyeti alınmış ve bölgede yaşanan insanlık dramına son verilmiştir. Bugüne kadar 400 binden fazla Suriyeli evlerine-yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönmüştür. Bugüne kadar; Ateşkesin muhafazası, akan kanın durması, İstikrarın sağlanması yönünde elde edilen kazanımların korunması, Yerinden edilen Suriyelilerin evlerine geri dönüşü, Ve yeni bir insanlık dramının yaşanmaması için gereken gayret göstermeye devam edilmektedir.

Bu kapsamdaki gelişmeler Rusya Fedarasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte ayrıca, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır. Azerbaycan’daki gelişmelerle ilgili olarak; bilindiği üzere, Ermenistan, 27 Eylül 2020’de başlattığı insanlık dışı saldırılarına, 10 Ekim ve 18 Ekim’deki ilan edilen ateşkeslere rağmen, doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini, uluslararası hukuka aykırı olarak hedef almak suretiyle devam etmektedir" denildi.

Bu saldırılarda bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 85’inin hayatının kaybettiğini 385 kişinin yaralandığı belirtilirken, "Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, Ermenistan bu terörist ve paralı askerleri geri göndermeli, saldırılarına ve Azerbaycan topraklarındaki haksız işgaline son vermelidir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz.

Öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarırken şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükûmet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak ve Milli Mutabakat Hükümetinin daveti üzerine Libya’ya verdiğimiz askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edilmektedir. Bugüne kadar İstanbul, Moskova ve Cenevre’deki görüşmelerde olduğu gibi, Birleşmiş Milletler öncülüğünde Cenevre’de 19 Ekim’de başlayan görüşmeleri destekliyoruz. Söz konusu görüşmeler ile siyasi çözüm için oluşturulan zemin, Türkiye’nin bugüne kadar Libya’ya vermiş olduğu destek sayesinde mümkün olmuştur. Libya’da toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" açıklaması yapıldı.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olarak ise şu ifadelere yer verildi;

" Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, kıta sahanlığımız içerisinde daha önceden belirlenen program dahilinde 12 Ekim’de başladığı faaliyetlerine 27 Ekim tarihine kadar devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevi icra edilmektedir. Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’den adeta dışlanarak bölgedeki doğal kaynakların paylaşılmasına yönelik girişimler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak, kaynakların adil paylaşımının tüm kıyıdaş devletlerin mutabakatıyla belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Bölgedeki hidrokarbon arama faaliyetleri, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımıza dayanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât, tatbikat, eğitim ve personel temini ile tüm diğer faaliyetleri Kovid-19 tedbirlerine sıkı bir şekilde uyarak sürdürülmektedir.

Bu kapsamda; 30 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında NATO üyesi ülkeler ile mayın harbi konusunda karşılıklı çalışabilirliği artırmak ve Mayın Karşı Tedbirleri konusundaki NATO usullerini denemek maksadıyla İspanya, Romanya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve ev sahibi Bulgaristan ile Burgaz/Bulgaristan yaklaşma sularında Poseidon-2020 Davet Tatbikatı icra edilecektir.30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında İspanya, Romanya, Bulgaristan, Pakistan, İtalya ve Amerika Birleşik Devletlerinin katılımıyla denizaltılara karşı hava/su üstü ve denizaltı iş birliği ve ileri seviyede koordineli Denizaltı Savunma Harbi eğitimi sağlamak ve ilgili NATO usullerini denemek maksadıyla Mavi Balina-2020 Tatbikatı icra edilecektir. Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlık durumunu en üst seviyede idame etmek, her yönüyle etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını sergilemek maksadıyla Milli ve Çok Uluslu tatbikatların icrasına devam edilecektir.

Personel temin faaliyetleriyle ilgili olarak;2020-2021 eğitim öğretim yılında Millî Savunma Üniversitesi’nde, Harp Okullarına bin 401, Astsubay Meslek Yüksek Okullarına 2 bin 175 ve MSB adına eğitim görmek üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fakülte ve Yüksek Okullarına 238 öğrenci temini yapılmış olup hâlihazırda 12 bin 511 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. Son 1 ayda dış kaynaktan 215 subay, 611 sözleşmeli er olmak üzere toplamda 826 personel temin edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılmıştır. Böylelikle, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103 bin personel temin edilmiştir.

Sevk işlemleri ile ilgili olarak;Ekim, Kasım, Aralık 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri, e-Devlet ve askerlik şubelerinden 23 Ekim’de duyuruya açılmıştır. 30 Ekim 2020’de sevke tabi vatandaşlarımız, 26 Ekim’den itibaren PCR testinin yapılmasını müteakip e-Devlet veya askerlik şubelerinden sevk evraklarını alabileceklerdir.

Türk Silahlı Kuvvetleri önümüzdeki dönemde de dosta güven, düşmana korku veren yüksek eğitim seviyesini idame etmek ve geliştirmek, sahip olduğu imkan kabiliyetleri ve ateş gücünü caydırıcı bir biçimde ortaya koymak, dost ve müttefik ülkelerle askeri işbirliğini ve birlikte harekat icra edebilirliğini güçlendirerek geliştirmek maksatlarıyla yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerini sürdürecek, bölge ve dünya barışına değerli katkılar sunmaya devam edecektir."