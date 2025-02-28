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Terör operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

IHA28 Şubat 2025 Cuma 17:38 - Güncelleme:
Terör operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Gençlik Yapılanması içerisinde, İstanbul'da faaliyet gösteren şüphelilere yönelik Şubat ayı içerisinde belirli günlerde duvarlara yazı yazma, pankart asma, korsan gösteri yürüyüşleri yapma gibi faaliyetlere katıldığı tespit edilen 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari durumda bulunan 3 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

  • PKK/KCK operasyonu
  • İstanbul
  • Gençlik yapılanması

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