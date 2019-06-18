Terör operasyonunda yakalanan 30 şüpheli parti üyesi çıktı

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Terör operasyonunda yakalanan 30 şüpheli HDP üyesi çıktı

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı iddiasıyla yakalanan 30 kişinin, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyesi oldukları ortaya çıktı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de terör örgütü PKK adına sokak eylemi düzenleyen kişilere yönelik 17 Haziran'da şafak vakti operasyon yaptı. Polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı iddia edilen 35 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adreslerin kapıları koç başlarıyla kırıldı. Ayrıca operasyon anı havadan da görüntülendi. Evlere giren polisler 30 kişiyi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, patlayıcı madde, çok sayıda ateşleme fitili, pompalı tüfek, uyuşturucu madde ve örgütsel döküman ele geçirildi.
 
Şüphelilerin, HDP'ye bağlı Gençlik Meclisi üyesi oldukları belirlenirken, sokak eylemi düzenleyerek polise, taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdıkları iddia edildi. Emniyete götürülen 30 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Adana´da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa yol vermemesi görüntülendi

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