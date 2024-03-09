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Terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik soruşturma! 20 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonla 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 11:38 - Güncelleme:
Terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik soruşturma! 20 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, DHKP/C terör örgütüne yönelik soruşturmasında, bazı şüphelilerin, "aranıyor" durumda olan örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayarak silah-mühimmat tedariki sağladıkları ve örgütsel dokümanları ileterek iş birliği içinde kuryelik yaptıklarını tespit etti.

MLKP terör örgütüyle ilgili soruşturmada da örgütün "sözde şehitler ayı" olarak gördüğü kasım ayındaki etkinlikleriyle ilgili fiziki ve teknik takip bilgilerini değerlendiren başsavcılık, hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anmalarına katılan ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan 9 isme ulaştı.

Başsavcılığın her iki soruşturmada 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Eskişehir'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DHKP/C'den 11, terör örgütü MLKP'den de 9 olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu.

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