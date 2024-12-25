Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Türkiye, Suriye'deki zeytin ağaçlarını söküyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Türkiye, Suriye'deki zeytin ağaçlarını söküyor" iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerin iddiaların aksine Afrin'de değil Suudi Arabistan'da kaydedildiği, aktivistler tarafından başlatılan zeytin ağacı dikme kampanyası kapsamında ağaçların dikileceği bölgeye götürülme anlarına ait olduğu belirlenmiştir.

Paylaşılan görüntülerin geçtiğimiz yıllarda da benzer iddialarla sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Terör örgütlerinin kamuoyunu provoke etme amaçlı yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.