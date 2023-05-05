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Terör örgütlerine geçit yok! 39 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son 8 günde 39 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 22:33 - Güncelleme:
Terör örgütlerine geçit yok! 39 terörist etkisiz hale getirildi
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AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Niğdeliler Derneğince düzenlenen "Niğdeliler Buluşması"nda yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini ifade eden Akar, seçimden sonra bunu daha da ileri götüreceklerini bildirdi.

Seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve onun liderliğindeki Türkiye'yi sevmeyenlerin tezvirat yaptığını bildiren Akar, "Niye? Dediklerini yapmıyoruz. Yapmayacağız. Biz sadece ülkemizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız." diye konuştu.

Batı'daki gazete ve dergilerin tezviratlarına dikkati çeken Akar, "Bunlar güya gerçekleri, doğruları anlatan saygın basın kuruluşları. Şu anda biraz menfaatlerine ters olduğu için her türlü tezviratı, yalanı yapıyor, her türlü gerçek dışı çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunun görülmesi lazım." açıklamasında bulundu.

Mehmetçiğin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü ifade eden Akar, "Terör bitmedi, mücadele aynı kararlılık ve azimle artan bir tempoda devam ediyor. Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

- BAKAN AKAR, BAŞARILI ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Akar, toplantı öncesi Melikgazi Belediyesince düzenlenen "Teknofest ve Diğer Başarılı Öğrencilere Ödül Töreni"ne katıldı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akar, onlardan zaman konusuna dikkat etmeleri, ona gerekli önemi vermelerini istedi.

Soru sormanın önemine değinen, bunun için de bilgi sahibi olmanın gerekliliğine işaret eden Akar, öğrenmenin hayat boyu sürdüğünü söyledi. Kitap okuma alışkanlığını kazanmalarının önemine vurgu yapan Akar, öğrencilere ön yargıdan kaçınmalarını, "ben biliyorum" anlayışından uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Gençlere yönelik yapılan "Z kuşağı, Y kuşağı" sınıflandırmalarını da eleştiren Akar, "Bunlar başkalarının yaptığı tasnifler. Bizim 2 bin 500 yıllık bir tarihimiz, bunun içinden doğup gelen milli, manevi değerlerimiz var. Bunları alın, bugüne de bir şey yapmak için çalışın. Artık size 'A kuşağı' mı, 'B kuşağı' mı derler o ayrı bir konu. Kendimizi dışarıya göre tasvir etmeyelim. Bu konuda üniversitelerimize de önemli görev düşüyor, bilim, bilgi üretmemiz lazım. diye konuştu.

Akar ayrıca MSB Dijital Gösterim Merkezi'ni de ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinin konserini izledi.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Bakan Akar
  • terör örgütü PKK

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