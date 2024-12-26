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Terör örgütlerine operasyon! 4 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 09:33 - Güncelleme:
Terör örgütlerine operasyon! 4 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat daire başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin eş zamanlı operasyonunda, terör örgütü PKK-KCK/YPG-PYD üyesi oldukları iddiasıyla 2, örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla 1, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle de 1 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 115 mermi, 4 cep telefonu ve 3 flash bellek ele geçirildi.

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