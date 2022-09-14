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Terör örgütlerinin finans kaynağına darbe

İstanbul'da terör örgütlerine para transferi yapan şüphelilere yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 17:19 - Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmada, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren dini istismar eden terör örgütleri DEAŞ, Heyet Tahrir Şam ile bağlantılı olan ve "infak" adı altında para transferi yapan zanlıların adreslerini belirledi.

Terörizmin Finansmanlarının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve silahlı terör örgütü üyeliği suçlarını işledikleri değerlendirilen yabancı uyruklu 9 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ekipler, tespit edilen 12 adreste yaptıkları aramalarda 58 bin 950 avro, 37 bin 600 lira, 400 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin arandığı öğrenildi.

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