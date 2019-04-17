Terör örgütü YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı
Terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında, örgütün ÖSO'nun cephe hatlarına sızma girişimi nedeniyle çatışma çıktı.
- AA
Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, ÖSO'nun cephe hatlarına sızmaya çalıştı. ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinin güneyinde yer alan Harbil ve Azez ilçesinin güneyindeki Cibrin'in batısında konuşlu YPG/PKK'lı teröristler, cephe hatlarından ÖSO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı.
ÇATIŞMALAR GECE BOYU DEVAM ETTİ
ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine başlayan çatışmalar, dün gece boyunca aralıklarla devam etti.
YPG/PKK 3 yılı aşkın süredir işgal ettiği Tel Rıfat'tan Azez, Bab, Cerablus, Mare ve Afrin ilçelerinde aralıklarla saldırılar düzenliyor.
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